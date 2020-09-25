عودة صراع الميليشيات المسلحة في طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين ميليشيات تتبع حكومة «الوفاق» الليبية في منطقتي «بئر الأسطى ميلاد» و«البيفيو» المحاذية لمنطقة «تاجوراء»، شرق العاصمة طرابلس، استخدم خلالها الرصاص والأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وكشفت وسائل إعلام ليبية عن أن الاشتباكات وقعت بين ميليشيا «الضمان» وميليشيا «أسود» تاجوراء التابعتين لحكومة «الوفاق»، ما أدى لمقتل ثلاثة مسلحين وإصابة عدد آخر.

وأشار الإعلام الليبي إلى أن الاشتباكات العنيفة أدت لإغلاق طريق «بير أسطى ميلاد» وطريق «البيفي»، مؤكداً ارتفاع حدة المواجهات بين الميليشيات بعد استعمال كافة الأسلحة داخل شوارع المنطقة وبين الأحياء السكنية.

بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني إن ما يجري بين الميليشيات المسلحة من صراع وتقاتل في طرابلس أمر طبيعي جداً، مؤكداً أن الصراع بين الميليشيات يجري على الغنائم ومراكز النفوذ، والعائدات المالية المباشرة أو غير المباشرة، وما يتحصلون عليه من أموال مقابل توظيف عمل المسلحين التابعين لهم.

ولفت العباني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن صراع الميليشيات وخاصة في طرابلس هو صراع من أجل الحصول على مزيد من المكاسب المادية والنفوذ.

وتجري تحركات إقليمية ودولية للعمل على إبعاد الميليشيات المسلحة عن المشهد السياسي، وذلك باختيار مدينة سرت لتحتضن المؤسسات التنفيذية والتشريعية، ووضع رؤية محددة لحل الميليشيات وتسليم أسلحتها بالكامل.

فيما يقول النائب محمد العباني إن سرت والجفرة البوابة الغربية للهلال النفطي، والتي كادت أن تقتحمها القوات التركية بدعم من المرتزقة، مؤكداً أن تماسك الجيش الوطني الليبي والدعم المصري القوي، خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي أن سرت والجفرة خط أحمر، أفشل المخططات التركية للسيطرة على منطقة الهلال النفطي. وانتقد العباني المبادرة المطروحة من المجتمع الدولي لإيجاد منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة، محذراً من وجود نوايا تركية لاستباحة الهلال النفطي واستغلال الثروات الليبية لتعويض ما يتعرض له اقتصادهم من خسائر وتدن متواصل في سعر الليرة، لافتاً إلى أن حل الصراع الليبي يكمن في تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، وطرد المستعمر التركي وما يستجلبه من مرتزقة سوريين.

في غضون ذلك، أكد فرج المهداوي أحد مؤسسي مجلس ومشايخ أعيان ليبيا، رئيس لجنة فض المنازعات التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، أن الاشتباكات في طرابلس أمر طبيعي في ظل حكم الميليشيات المسلحة للعاصمة الليبية بعكس الأمور في شرق البلاد. وأشار المهداوي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن غرب البلاد تتصارع به الميليشيات على السلطة والاعتمادات المالية، مؤكداً أن المبادرات السياسية ستفضح الميليشيات وسلوكها وخاصة «الإخوان» و«الجماعة الليبية المقاتلة» و«أنصار الشريعة»، متهماً عضو المجلس الرئاسي الليبي محمد عماري بدعم الإرهاب.

على جانب آخر، علمت «الاتحاد» أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح لم يتمكن من السفر إلى المغرب للتوقيع على مخرجات اجتماع بوزنيقة، وذلك حفاظاً على العلاقات الجيدة مع أطراف سياسية وعسكرية شرق البلاد.

فيما وصف النائب جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب الليبي، ما جرى في «بوزنيقة» بالمغرب من مشاورات بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري بتقاسم المناصب والمكاسب وفق تعبيره.

وفي سياق آخر، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، وفداً يمثل المنطقة الغربية في ليبيا يتكون من ثلاثة أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة منهم بلقاسم قزيط، بالإضافة إلى شخصيات اجتماعية من مدينة مصراتة لبحث عدد من الملفات أبرزها التطورات الميدانية والسياسية وتثبيت وقف إطلاق النار. وقال مصدر ليبي لـ«الاتحاد» إن وفد المنطقة الغربية وصل إلى القاهرة مساء أمس، موضحاً أنه يحمل عدداً من الملفات أبرزها المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار والتشاور حول الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في «بوزنيقة» المغربية و«مونترو» السويسرية.

وتعمل القاهرة خلال الأسابيع الماضية على تخفيف التوتر في المشهد العسكري الليبي خاصة في مدينتي سرت والجفرة، بالإضافة لدفع كافة الأطراف الليبية للانخراط في العملية السياسية بعيداً عن التصعيد الميداني، وهو ما ترحب به أطراف ليبية من شرق وغرب وجنوب البلاد.