روسيا: أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ 3 أشهر

سجلت روسيا، اليوم الجمعة، أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأحصيت 7212، وهو أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ 23 يونيو الماضي. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و136048.

وفي العاصمة موسكو، ارتفع عدد الإصابات الجديدة بنحو 50 بالمئة إلى 1560 من 1050 في اليوم السابق.

وقالت السلطات إن 108 أشخاص توفوا جراء إصابتهم بالفيروس، مما رفع العدد الرسمي للوفيات إلى 20056.

كانت روسيا سجلت، أمس الخميس، 149 وفاة و6595 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.