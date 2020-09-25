إسرائيل تفرض قيودا جديدة على الرحلات الجوية لاحتواء كورونا

فرضت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قيودا على الرحلات الجوية المغادرة في إطار سلسلة من الإجراءات الجديدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة النقل ميري ريجيف في بيان "الترتيب المتفق عليه يسمح بمغادرة البلاد لمن اشترى تذكرة سفر بالطائرة قبل بداية الإغلاق الذي يبدأ اليوم 25 سبتمبر في الساعة 14,00" (11,00 ت غ).

وأضافت أن "الأشخاص الذين اشتروا تذكرة بعد ذلك الوقت لن يتمكنوا من استخدامها"، مشيرة إلى أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على العودة إلى البلاد "بدون قيود".

كان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون «كورونا» قرر، أمس الخميس، فرض إغلاق شامل ومشدد لمدة أسبوعين، ابتداء من الساعة الثانية بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، بسبب ارتفاع الإصابة بالفيروس.

وتشمل القيود الجديدة إغلاق الأعمال التجارية والأسواق غير الأساسية، كما تشمل تحديد عدد المشاركين في مظاهرات أو صلوات بالأماكن المفتوحة بـ20 شخصاً، على أن تكون التجمعات على بعد كيلومتر فقط من منازلهم.

وسوف تغلق المعابد اليهودية أبوابها، ما عدا يوم عيد الغفران، الذي يبدأ مساء الأحد ويستمر 25 ساعة، حيث سوف يتم السماح للمواطنين بأداء الصلوات وفقاً لقواعد محددة.

وسوف تعمل وسائل النقل العام بصورة محدودة.

وستحظر المنافسات الرياضية، ماعدا المنافسات الدولية الرسمية.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بإجراءات الإغلاق المشددة بعد موسم العطلة اليهودية في 11 أكتوبر المقبل.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، مساء الأربعاء، تسجيل 8 وفيات و4031 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 1317 وفاة، وحصيلة الإصابات إلى 203,136 إصابة.

وتشير المعطيات إلى تسجيل نحو 11 ألف إصابة بالفيروس في أقل من 48 ساعة، ما رفع عدد الإصابات النشطة إلى 57,134 إصابة و658 مصاباً، يرقدون في المستشفيات بحالة صحية حرجة، منهم 177 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.