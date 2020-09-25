الأمم المتحدة تشيد بدعم الإمارات الإنساني للبنان

أبوظبي، بيروت (وام، وكالات)

أشادت الأمم المتحدة باستمرار الدعم الإنساني الإماراتي المقدم إلى لبنان في هذه الظروف الصعبة، فيما وضع رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب الرئيس ​ميشال عون في أجواء المشاورات المتعلقة بتأليف الحكومة، ويأتي ذلك بينما قطع أهالي السجناء الموقوفين في السجون اللبنانية عدداً من الطرقات للمطالبة بإقرار قانون العفو عنهم خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا في عدد من السجون.

وبحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مع يان كوبيتش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، مستجدات الأوضاع في المنطقة بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص. وتناول معاليه وكوبيتش خلال اتصال هاتفي أمس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأوضاع السياسية والاقتصادية وجهود الأمم المتحدة في متابعة التداعيات على الساحة اللبنانية.

وتطرق الحديث إلى متطلبات الاستقرار في هذا البلد الشقيق من أجل إنجاح الإصلاحات التي يتطلع إليها الشعب اللبناني الشقيق والمجتمع الدولي. وأشاد كوبيتش باستمرار الدعم الإنساني الإماراتي المقدم إلى لبنان في هذه الظروف الصعبة.

أنور قرقاش ويان كوبيتش

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إغاثية فورية إلى لبنان فور وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي والذي أسفر عن مقتل 191 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين وتدمير مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية وتشريد نحو 300 ألف من سكانها.

وكانت سفينة مساعدات إماراتية سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد وصلت إلى بيروت قبل عدة أيام، محملة بـ2400 طن من الاحتياجات الإغاثية التي تضمنت المواد الغذائية والطبية والمكملات الغذائية للأطفال والمعقمات ووسائل الوقاية وأدوات التخفيف من آثار تفشي جائحة «كوفيد-19» إلى جانب ملابس متنوعة.

وفي سياق أخر، وضع رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب أمس، الرئيس اللبناني ميشال عون في أجواء المشاورات المتعلقة بتأليف الحكومة.

واستقبل عون رئيس الحكومة المكلف الذي وضع الرئيس عون في أجواء آخر المستجدات المتعلقة بتأليف الحكومة والمشاورات التي يجريها بهذا الخصوص، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وبعد اللقاء قال أديب للصحفيين: «وضعت الرئيس في أجواء المشاورات التي أجريتها من أجل تشكيل الحكومة واتفقنا على موعد للقاء آخر صباح السبت».

يذكر أن زيارة أديب للرئيس عون هي الخامسة منذ تكليفه، ولم يقدم خلال الزيارات الخمسة تشكيلة حكومته. وكان يفترض تشكيل حكومة لبنانية منتصف الشهر الحالي بحسب المبادرة الفرنسية التي قضت لتشكيلها في غضون أسبوعين. وتكمن المشكلة في إصرار الثنائي الشيعي «حركة أمل» وميليشيات «حزب الله» الإرهابية على الحصول على وزارة المال وتسمية وزيرها، وتسمية كافة الوزراء الشيعة، فيما يصر رئيس الحكومة على المداورة الشاملة في الحقائب بدءاً بالمال، وتولي اختيار وزراء الثنائي الشيعي واختيار الوزراء السنّة والمسيحيين والدروز.

وتم تكليف مصطفى أديب في نهاية أغسطس الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حسان دياب التي استقالت في يوم 10 من الشهر الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وفي سياق أخر، قطع أهالي السجناء الموقوفين في السجون اللبنانية أمس، عدداً من الطرقات شمال البلاد وجنوبه وشرقه للمطالبة بإقرار قانون العفو عنهم خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا في عدد من السجون.

وقطع أهالي السجناء، طريق المطار القديم في الضاحية الجنوبية لبيروت مطالبين بإقرار قانون العفو العام، ورددوا شعارات وهتافات دعت إلى الإسراع في إقرار القانون. كما قطعوا الطريق أمام سرايا طرابلس ونفذوا اعتصاماً، طالبوا فيه بالإفراج عن أبنائهم في سجن «رومية» وإقرار قانون العفو العام.

وفي مدينة صيدا، نفذ أهالي المحكومين والموقوفين اعتصاماً تحت عنوان «التصعيد مستمر»، وذلك للمطالبة بالعفو العام الشامل للسجناء، ونفذوا وقفة وسط الطريق في ساحة المدينة، رافعين لافتات تطالب بالعفو العام الشامل للسجناء.

وفي منطقة ضهر البيدر شرق لبنان، أقدم أهالي السجناء على إغلاق الطريق مطالبين بالاسراع باقرار العفو العام وتحسين أوضاع أبنائهم في ظل انتشار فيروس كورونا في السجون.

يذكر أنه من المقرر عقد جلسة تشريعية يومي الأربعاء والخميس المقبلين سيدرج قانون العفو على جدول أعمالها، بعد أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار في السجن المركزي في بيروت وغيره من السجون وسط اكتظاظ المساجين فيها.