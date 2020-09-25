فرنسا تسجل 15797 إصابة جديدة بكورونا متجاوزة حاجز نصف مليون

قالت السلطات الصحية في فرنسا إن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز نصف مليون بعد أن سجلت 15797 حالة جديدة مؤكدة اليوم الجمعة، على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وعدد الإصابات المسجلة اليوم أقل بقليل من الرقم القياسي الذي أحصي أمس الخميس، والبالغ 16096.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمرض كوفيد - 19 الناجم عن فيرووس كورونا، بات الآن 513034.

وزاد عدد الوفيات اليومية، بسبب المرض بواقع 150 أي أعلى بثلاثة أمثال من مستوى الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الوفيات 31661.

وفرضت فرنسا، الأربعاء، إجراءات وقيوداً جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في مناطق عدة.

من بين تلك الإجراءات، على وجه الخصوص، إغلاق المقاهي والمطاعم بالكامل.

فبسبب الانتشار المقلق لفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، وُضعت مدينتا مرسيليا وإكس أون بروفانس في الجنوب الشرقي وإقليم جوادلوب في منطقة البحر الكاريبي في «منطقة التأهب القصوى»، وهو المستوى الذي يسبق حالة الطوارئ الصحية، وفق الوزير.

ووضعت 11 مدينة كبرى أخرى، بما في ذلك العاصمة باريس، في «منطقة تنبيه معززة»، وهذا يعني بشكل خاص إغلاق المقاهي والمطاعم في الساعة العاشرة مساء.

كما تقرر إغلاق جميع الصالات الرياضية، ولن يُسمح لأكثر من 10 أشخاص بالتجمع معاً في الأماكن العامة. وستقتصر حفلات الزفاف والمناسبات الأخرى على حضور 30 شخصاً.

وأكد وزير الصحة أوليفييه فيران، أثناء إعلان تلك القيود، أن غالبية المناطق الإدارية في البلاد هي الآن على الأقل عند مستوى التأهب الأحمر الأساسي، بسبب الارتفاع المقلق للإصابات اليومية بالفيروس.