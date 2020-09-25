بهاء الحريري: على «حزب الله» و«أمراء الحرب» الرحيل عن المشهد اللبناني

شادي صلاح الدين (لندن)

طالب بهاء الحريري نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، بضرورة رحيل ميليشيات «حزب الله» الإرهابية ومن وصفهم بـ«أمراء الحرب» عن المشهد اللبناني، مشدداً على أن هذا هو ما يطالب به اللبنانيون، كما أن العقوبات الأميركية على وزيرين سابقين مرتبطين بالحزب غير كافية.

وفي مقاله عبر موقع «ديفينس وان» الأميركي، كتب الحريري قائلاً إن «دعم حزب الله مبني في نظام الحكم في لبنان»، لافتاً إلى أن المناصب مقسمة على أسس طائفية والسيطرة على وزارة المالية محجوزة للجماعات المرتبطة بحلفاء الحزب. وسمح ذلك لـ«حزب الله» بالسيطرة على تخصيص الإيرادات الحكومية وتوجيه الأموال والعقود لصالحها وصالح حلفائها، وهو ما أثر سلباً على تشكيل الحكومة الجديدة بسبب إصرار الحركة الإرهابية على التمسك بوزارة المالية.

وقال الحريري في مقاله «إن العقوبات الأميركية على وزيرين ليست كافية، ويبدو أن المجتمع الدولي يغض الطرف عن معاناة الشعب اللبناني فيما يستمر فساد وسيطرة حزب الله». ووضع بهاء الحريري عدة نقاط لمعالجة الأزمة في لبنان تتلخص في:

أولًا: يجب أن تصر الأمم المتحدة على إجراء تحقيق شفاف وموثوق في انفجار أغسطس في مرفأ بيروت، حيث إن هناك حاجة واضحة لإثبات الحقيقة، لا سيما بعد أن قال ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، هذا الأسبوع إن عناصر «حزب الله» نقلوا نترات الأمونيوم من بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا في السنوات الأخيرة.

ثانياً: «بينما أن حزب الله بالتأكيد جزء من ماضي لبنان، فلا مستقبل للبنان مع حزب الله، هذه هي الحقيقة وقد حان الوقت لكي يتعرف العالم على مطالب الناس ويدعمهم في شوارع بيروت، إن مستقبلاً قابلاً للحياة في لبنان يعني سماع المتظاهرين وقبول دعواتهم للتحرك، إنه يعني إيجاد وتمكين القادة الذين لم يكونوا جزءاً من الماضي الفاشل للبنان، إنه يعني التخلص من أمراء الحرب وتأثيرهم على حياة اللبنانيين اليومية».

وقال الحريري إن النقطة الثالثة تتلخص في «ضرورة وضع دستور جديد يقوم على مبدأ دولة غير طائفية ينمي تطلعات كل الناس ويحمي حقوق الأقليات».