«الهلال» يتفقد أوضاع أسر الشهداء في المكلا

بسام عبدالسلام (عدن)

نفذ فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت زيارات ميدانية إلى منازل عدد من أسر الشهداء بمدينة المكلا، وذلك ضمن المبادرات الإنسانية للهيئة الهادفة لتفقد أوضاعهم وتقديم المساعدات الإغاثية، ومد يد العون لهم.

ووزعت الهيئة مساعدات متنوعة تضمنت سلالاً غذائية وحقائب مدرسية وهدايا متنوعة على أسر الشهداء وأبنائهم وذلك في إطار روح الأخوة والتضامن والوقوف مع أسر الشهداء والمساهمة في تخفيف العبء الملقى على عاتق تلك الأسر. وأكد حميد راشد الشامسي، رئيس المساعدات الإنسانية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم لأسر الشهداء تقديراً لقيمة الشهادة، ووفاءً لتضحياتهم ومشاركة لذويهم في مصابهم الجلل، مشيداً بإيثار الشهداء وتضحياتهم وصبر أسرهم. وأشار الشامسي إلى أن «الوطن سيظل يذكر الشهداء الذين استشهدوا دفاعًا عنه وعن منجزاته، وكل قطرة دم زكية تمثل نبعًا للكرامة وروحًا لم تغب عنا وعن ذاكرتنا، مشيراً إلى أن المصاب في فقدهم جلل والحزن عليهم لا شك كبير».

وأعرب أهالي الشهداء بمديرية المكلا عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية واللمسة الحانية التي تأتي استمراراً لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في اليمن والذي يستهدف إسعاد أبناء وأسر الشهداء وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.

وفي سياق متصل، جابت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي عدداً من المناطق والقرى النائية في محافظة حضرموت، لتقديم الرعاية الصحية لأهالي تلك المناطق المحرومين من أبسط الخدمات الصحية.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين قدمت الطواقم الطبية خدمات طبية لأكثر من 660 حالة مرضية في مناطق «غيظة البهيش وضلومة والخربة وعضد» بريف المكلا، حيث جرى معاينة المرضى وتقييم حالاتهم وصرف الأدوية المجانية التي تساعدهم على الشفاء. وقدمت الفرق الطبية الإرشادات الصحية حول الكثير من الأمراض والأوبئة بينها فيروس كورونا عن طريق توزيع البروشورات التوعوية والملصقات التثقيفية التي تساعد الأهالي على تجنب الأمراض والوقاية منها.

تقديم خدمات طبية لأهالي القرى النائية (من المصدر)‬ ‫‬

وتحدى الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر الإماراتي العوائق ووعورة الطرقات وصعوبة التنقل بين القرى النائية للوصول إلى القرى المستهدفة وإغاثة المرضى وتقديم المساعدات الصحية اللازمة التي تساعدهم على الشفاء.

وتأتي زيارة عيادات الهلال الإماراتي إلى المناطق النائية استجابةً للنداء الإنساني ضمن مشروع تبنته الهيئة لإيصال الخدمات العلاجية الضرورية للمناطق المحرومة البعيدة عن مراكز المديريات والمرافق الصحية.

وقدم أهالي المناطق المستهدفة شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على وقوفها الدائم إلى جانبهم، مشيرين إلى أن تسيير العيادات الطبية إلى مناطقهم ساهم كثيراً في التخفيف من معاناة المرضى الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة.