البرلمان العربي يحذر من خطورة وضع خزان «صافر»

الرياض (وكالات)

وجه رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السُّلمي نداءً إلى المجتمع الدولي محذراً من الوضع شديد الخطورة الذي وصل إليه خزان النفط العائم «صافر» قُبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحُديدة على البحر الأحمر، والذي لم يخضع للصيانة منذ 5 سنوات، ويواجه خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام الأمر الذي يُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها اليمن ويُشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المُطلة على البحر الأحمر. وحمَّل رئيس البرلمان العربي في بيان له أمس ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة للخزان منذ عدة أشهر مع توافر الموارد اللازمة لصيانته، مشدداً على ضرورة التحرك الدولي الفوري لتمكين فريق الأمم المتحدة الفني من القيام بعملية صيانة الخزان أو تفريغه، موضحاً أنه بات أمراً لا يتحمل التأجيل لتفادي هذه الكارثة الإنسانية الكبرى.

ووجه رئيس البرلمان العربي رسائل مكتوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البرلمان الأوروبي ورؤساء البرلمانات ووزراء الخارجية في الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي مطالباً باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإلزام الميليشيات بالسماح بوصول الفريق الفني لإجراء عملية التقييم والصيانة قبل وقوع الكارثة.