الأمم المتحدة تحذر من خطورة كورونا في اليمن

عمان (د ب أ)

حذرت الأمم المتحدة أمس، من أن فيروس كورونا له عواقب أكثر فتكاً في اليمن مقارنة بأي دولة أخرى. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي: «حذرت الأمم المتحدة من أن كوفيد 19 سينتشر على نطاق أوسع وأسرع، في اليمن، وسيكون له عواقب أكثر فتكاً مقارنة بأي دولة أخرى تقريباً».

وسجلت الحكومة اليمنية حوالي 2000 إصابة، و586 وفاة بفيروس كورونا، فيما لا تصدر ميليشيات الحوثي الإرهابية تحديثات منتظمة بشأن انتشار الفيروس.

وقالت جراندي: «نقدر معدل الوفيات في ذروة الموجة الأولى بما يقرب من 30 بالمئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم».