البابا فرنسيس: يجب توفير لقاح كورونا للفقراء قبل غيرهم

طالب البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، بتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد، عندما يكون جاهزاً، للفقراء والمستضعفين قبل غيرهم.

وفي كلمة من الفاتيكان عبر مقطع فيديو للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة منذ الثلاثاء في دورتها الخامسة والسبعين، قال البابا فرنسيس إن الوباء العالمي سلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الصحة العامة وضمان الحصول على اللقاحات.

وأضاف "إذا كان لا بد من إعطاء الأفضلية لأي شخص، فليكن الأفقر والأكثر استضعافاً... أولئك الذين كثيراً ما يتعرضون للتمييز لأنهم لا يملكون القوة ولا الموارد الاقتصادية".

وذكر البابا أن الدول الغنية ينبغي ألا تستأثر بلقاح لفيروس كورونا.

وأعرب البابا فرنسيس عن أسفه لتآكل النظام متعدد الأطراف، مطالباً بوضع حد "لمناخ التشكيك" في العلاقات الدولية.

وقال "ينبغي أن نضع حداً لمناخ التشكيك الراهن. نواجه في الوقت الحاضر تآكلاً للنظام متعدد الأطراف وهو أمر تزداد خطورته".

وتمنى البابا كذلك أن تصبح الأمم المتحدة أكثر فاعلية وخصوصاً أن يصبح مجلس الأمن الدولي "أكثر وحدة وعزماً".

وأكد أن "عالمنا المثقل بالآفات يحتاج إلى أن تصبح الأمم المتحدة وسيلة سلام أكثر فاعلية. وهذا يعني أنه على أعضاء مجلس الأمن، خصوصاً الأعضاء الدائمين، أن يتصرفوا بمزيد من الوحدة والتصميم".

وأضاف "بهذا المعنى، يشكل اعتماد وقف إطلاق النار العالمي خلال الأزمة الحالية إجراء نبيلاً يتطلب الإرادة الصالحة من قبل الجميع من أجل مواصلة تنفيذه".