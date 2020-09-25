إسبانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا المستجد زاد بواقع 12272 حالة عن العدد المسجل الخميس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 716481.

كما أحصت الوزارة 114 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 31232 حالة.

واقترب عدد الوفيات اليومية حالياً من أعلى مستوياته منذ مطلع مايو الماضي. لكنه لا يزال منخفضاً كثيراً عن الرقم القياسي المسجل بنحو 900 في أواخر مارس الماضي إبان ذروة الموجة الأولى من الوباء.

كانت حكومة العاصمة الإسبانية مدريد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، فرض الإغلاق الجزئي في ثماني مناطق جديدة سجلت فيها أعداد كبيرة من الإصابات بالفيروس.

تضاف هذه المناطق الجديدة إلى 37 منطقة في العاصمة الإسبانية كانت قد فرضت عليها القيود الأسبوع الماضي.

وقالت مسؤولة الصحة الإقليمية أنتونيا زاباتيرو، خلال مؤتمر صحفي متلفز، إن الهدف هو تقليل العدد الكبير للإصابات الجديدة.

وتسري قيود الآن في 45 منطقة في مدريد، تشمل أكثر من مليون شخص.