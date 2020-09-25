"الصحة العالمية": مليونا شخص سيتوفون بكورونا إن لم نقم بما يلزم

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من احتمال وفاة مليوني شخص جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في حال عدم القيام بكل ما يلزم.

وقال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو ردا على سؤال عن احتمال بلوغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة المليونين إن "مليون حالة (وفاة) هو رقم رهيب علينا أن نمعن التفكير فيه قبل أن نبدأ التفكير في احتمال بلوغ المليوني حالة".

وتساءل رايان "هل نحن مستعدون لبذل كل ما يتطلّبه الأمر لتجنّب (بلوغ) هذا الرقم؟".

وقال مدير برنامج الطوارئ "ما لم نبذل جميعا كل الجهود، لن تكون الأرقام التي تتحدثون عنها مجرّد تصوّر بل، لسوء الحظ وللأسف، محتملة جدا".

وأضاف رايان أن العالم بحاجة لبذل كل الجهود لوقف تفشي الفيروس وإلا "سنكون أمام هذا الرقم، أو للأسف (رقم) أعلى بكثير".

جاءت تصريحات رايان مع اقتراب عدد الوفيات جراء الفيروس، بعد تسعة أشهر من ظهوره في الصين، من مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

ولا يوجد حتى الآن أي لقاح أو دواء لمرض كوفيد - 19. وتتسابق المختبرات وشركات إنتاج الأدوية، في دول عدة، لإنتاج لقاح ناجع.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها علمت بوجود أكثر من 100 مشروع لتطوير لقاحات ضد الفيروس في العالم. لكن نحو 10 منها فقط بدأت مرحلة التجارب السريرية على البشر. كما أن عدداً أقل من تلك اللقاحات المحتملة دخل المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية التي يشارك فيها آلاف البشر للتأكد من نجاعة وسلامة اللقاح.

وأدى وباء كوفيد-19 إلى وفاة 984,068 شخصاً على الأقل في أنحاء العالم منذ إعلان مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين ظهور الفيروس نهاية ديسمبر 2019، وفق حصيلة تستند إلى مصادر رسمية الجمعة الساعة 11,00 ت غ.

وشخصت رسمياً أكثر من 32 مليوناً و298 ألفاً و410 إصابات بالفيروس عبر العالم.

وتطرّق رايان إلى التحديات التي تواجه تمويل اللقاحات المستقبلية المضادة لكوفيد-19 وإنتاجها وتوزيعها. وقال "إنها مهمة كبيرة ملقاة على عاتق كل المعنيين، إذا نظرنا إلى فقدان مليون شخص في غضون تسعة أشهر ومن ثم إلى احتمالات التوصل إلى لقاح في الأشهر التسعة المقبلة".