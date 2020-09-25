الصين واليابان تتفقان على تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي

قال رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوجا، اليوم الجمعة، إنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينج على السعي لإقامة اتصالات عالية المستوى من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

وهذه أولى محادثات تجرى بين شي وسوجا منذ انتخاب الأول رئيساً لوزراء اليابان.

وأضاف سوجا، في تعليقات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عقب محادثته الهاتفية مع شي، "العلاقات المستقرة مهمة ليس فقط لبلدينا ولكن للمنطقة وللمجتمع الدولي. أرغب في الاضطلاع بهذه المسؤولية".

يتعين على سوجا، الذي تولى السلطة في وقت سابق من سبتمبر الجاري، إدارة العلاقات مع جارته اليابان الكبيرة في ظل تزايد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد وخلاف تجاري طويل.

كان سوجا تحدث هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد.