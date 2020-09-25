طلاب المدارس يعودون للتظاهر مطالبين بالتحرك من أجل المناخ

من إيسلندا إلى أستراليا مروراً بجامايكا، شهد العالم، اليوم الجمعة، عودة تلاميذ المدارس الشبان إلى التظاهر من أجل المناخ.

وستنظم الفعاليات عبر الإنترنت أو على الأرض، بدعوة من حركة "فرايدايز فور فيوتشر" (أيام الجمعة من أجل المستقبل) التي أطلقتها الناشطة السويدية المراهقة جريتا تونبرج.

وهذه أول فعالية رئيسية تنظمها حركة المناخ "أيام الجمعة من أجل المستقبل" منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المنظمين، سوف يقام أكثر من ثلاثة آلاف فعالية في مختلف أنحاء العالم.

وفي العاصمة السويدية ستوكهولم، انضمت ناشطة المناخ جريتا تونبرج، اليوم الجمعة، إلى نشطاء شباب آخرين خارج البرلمان السويدي في إطار يوم عالمي للعمل من أجل المناخ.

وقالت تونبرج "علينا التعامل مع الأزمة المناخية على أنها أزمة، الأمر بهذه البساطة"، حاملة رايتها المعروفة مع عبارة "إضراب مدرسي من أجل المناخ" وعلى وجهها كمامة.

وغردت تونبرج عبر موقع "تويتر" "الإضراب المدرسي الأسبوع 110. اليوم هو يومنا العالمي للعمل المناخي، نظمنا إضراباً في أكثر من 3100 مكان! في السويد، لا يُسمح بتجمع أكثر من 50 شخصاً بسبب كوفيد- 19، فنتكيف مع ذلك".

أظهرت صورة، نشرتها تونبرج، وجودها برفقة العديد من النشطاء الآخرين وهم يرتدون أقنعة واقية ويقفون بعيداً عن بعضهم البعض.

ونظمت الفتاة (17 عاما) أول احتجاج أسبوعي لها أمام البرلمان السويدي في أغسطس 2018، ليتطور لاحقاً ويصبح حركة عالمية للفت الانتباه إلى تغير المناخ.

في السويد، من المرتقب إقامة حوالي 250 حدثاً مع إمكان حشد ما لا يزيد على خمسين شخصاً في كل منها، عملاً بالتدابير الصحية السارية حالياً في البلاد.

وقالت الناشطة الشابة "سنركز على مبدأ حشد القليل من المتظاهرين في مواضع كثيرة مع الحفاظ على التباعد".

ومنذ عودتها إلى السويد بعد تركيزها طوال عام على الكفاح في سبيل القضايا المناخية حول العالم، عادت جريتا تونبرج إلى عادتها الأسبوعية بالوقوف صبيحة كل يوم جمعة أمام البرلمان.

وفي ألمانيا وحدها، من المعتزم إقامة نحو 400 مظاهرة، بما في ذلك العاصمة برلين حيث سوف يتوافد الناشطون الشباب في الأساس على بوابة براندنبورج التاريخية من أجل تجمع مسائي رغم الأمطار.

وسجل نحو عشرة آلاف شخص لحضور مسيرة في برلين، بحسب المنظمين.