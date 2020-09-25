السعودية: 472 إصابة جديدة بكورونا و843 حالة تعافٍ

كشف التقرير اليومي لرصد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 472 إصابة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

كانت السعودية قد رصدت، أمس الخميس، 498 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس المؤدي لمرض كوفيد - 19 إلى 332 ألفا و329 حالة مؤكدة.

كما سجلت المملكة 843 حالة تعافٍ جديدة من الوباء، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 315 ألفا و636 حالة (95 % من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 4625 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 12068 حالة، منها 1043 حالة حرجة.