مجموعة السبع تحث على تعليق ديون الدول الفقيرة لمكافحة كورونا

حث وزراء المالية في مجموعة السبع، اليوم الجمعة، القطاع الخاص على المشاركة في تعليق ديون أفقر دول العالم التي تفاقم وضعها بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار مبادرة أعلنت منتصف أبريل الماضي لتعليق خدمة الدين لتتمكن الدول الفقيرة من مواجهة تداعيات كورونا على اقتصاداتها.

وقال الوزراء، في بيان مشترك نشرته وزارة الخزانة الأميركية، إنهم «يأسفون بشدة لغياب المشاركة الطوعية للقطاع الخاص، الأمر الذي حد من الفوائد المحتملة لدول عدة».

كما اعترف الوزراء بأن بعض الدول ستحتاج إلى المزيد من تخفيف الدين مستقبلاً، وحثوا مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى ونادي باريس للدائنين على الاتفاق على بنود بحلول اجتماع الشهر القادم لوزراء مالية مجموعة العشرين.

كان وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين وافقوا في الربيع على تعليق فوري لمدة عام لديون أفقر دول العالم في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.