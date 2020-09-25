مدريد تغلق جزئياً 8 مناطق إضافية لمنع تفشي كورونا

أعلنت حكومة العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الجمعة، فرض الإغلاق الجزئي في ثمان مناطق جديدة سجلت فيها أعداداً كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

تضاف هذه المناطق الجديدة إلى 37 منطقة في العاصمة الإسبانية كانت قد فرضت عليها القيود الأسبوع الماضي.

وقالت مسؤولة الصحة الإقليمية أنتونيا زاباتيرو، خلال مؤتمر صحفي متلفز، إن الهدف هو تقليل العدد الكبير للإصابات الجديدة.

وتسري قيود الآن في 45 منطقة في مدريد، تشمل أكثر من مليون شخص.

وسجلت أكثر من 1000 إصابة جديدة لكل 100 ألف ساكن في المناطق المتضررة خلال الأسبوعين الماضيين.

ويقول محللون، إن الإجراءات، التي فرضتها مدريد، جاءت متأخرة للغاية وغير كافية.

وبلغت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 704 آلاف و209 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدريد، بحسب بيانات لجامعة «جونز هوبكنز».

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 31 ألفاً و118 وفاة في حين تعافى من مرض كوفيد- 19، الناجم عن الفيروس، 150 ألفاً و376 مصاباً حتى الآن.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 33 أسبوعاً.