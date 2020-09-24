بريطانيا تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا بلغ 6634

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد منذ بدء تفشي الجائحة.

وقال بيان لهيئة الصحة العامة في إنجلترا إنها سجلت 6634 إصابة جديدة بمرض كوفيد- 19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا.

وهذا الرقم المسجل اليوم، يحطم الرقم القياسي المسجل في ذروة تفشي الموجة الأولى خلال الربيع الماضي.

وقالت إيفون دويل، المديرة الطبية في الهيئة، إن هذا الأمر يمثل "تحذيراً شديداً بالنسبة لنا جميعاً".

وأضافت أن "الإشارات واضحة... معدلات الإصابات الإيجابية آخذة في الارتفاع عبر جميع الفئات العمرية ونحن ما زلنا نرى ارتفاعاً في معدلات الدخول إلى المستشفيات والرعاية الحرجة".

يأتي هذا الرقم وسط عودة الفيروس في أنحاء أوروبا ما دفع إلى إعادة فرض إجراءات الطوارئ في العديد من البلدان والمناطق والمدن في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن المملكة المتحدة سجلت حتى الخميس أكثر من 418 ألف إصابة ونحو 42 ألف وفاة.