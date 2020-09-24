الأمم المتحدة تحذر من «التفكك والفوضى»

نيويورك (رويترز)

نشب خلاف بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، أمس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن وباء فيروس كورونا المستجد، بعد أن حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجلس من أنه يخشى الأسوأ، إذا تعاملت الدول مع أزمة المناخ بنفس حالة «التفكك والفوضى» التي تعاملت بها مع أزمة فيروس كورونا.

وقال جوتيريش: «إن فيروس كورونا خرج عن السيطرة، مع اقتراب عدد الوفيات في العالم من مليون، بينما أصيب أكثر من 32 مليوناً». وألقى باللوم على «نقص الاستعداد والتعاون والوحدة والتضامن العالمي».

وأضاف أمام المجلس المؤلف من 15 عضواً: «الوباء اختبار واضح للتعاون الدولي، اختبار أخفقنا فيه بشكل أساسي».

ووجه كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والدبلوماسي الصيني وانغ يي انتقادات ضمنية للولايات المتحدة خلال اجتماع المجلس الافتراضي حول الحوكمة العالمية، بعد مرض «كوفيد 19». وردت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت على الانتقادات بقولها: «أنا مندهشة من محتوى مناقشة اليوم، فأعضاء المجلس انتهزوا هذه الفرصة للتركيز على الضغائن السياسية بدلاً من القضية الحرجة المطروحة».

ودعا وانغ، أمس، إلى تنسيق وتعاون أفضل بين القوى الكبرى. وقال: «إن الدول الكبرى ملزمة بشكل أكبر بوضع مستقبل البشرية أولاً، ونبذ عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، والعمل معاً بروح الشراكة للتغلب على الصعوبات».