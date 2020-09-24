أفغانستان: مقتل 65 عنصراً من «طالبان»

خوست (أ ف ب)

قتلت قوات الأمن الأفغانية 65 عنصراً في حركة طالبان، خلال معركة عنيفة في شرق أفغانستان، حسبما أعلن مسؤولون أمس، في ما يتواصل القتال بين الطرفين رغم إجراء مباحثات سلام.

وتجدد العنف، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، بعد أن اقتحمت حركة طالبان مقر قيادة عسكرية في منطقة وازي خوا بولاية بكتيا.

وأفاد المتحدث باسم شرطة باكتيا شاه محمد عريان، بأنّ القتال استمر عدة ساعات، وفي هجوم انتقامي للقوات الأفغانية تكبدت طالبان خسائر فادحة.

وأضاف: «في الاشتباك قتل 65 من مقاتلي طالبان، وأصيب 35 آخرون، ولسوء الحظ استشهد ثلاثة من رجال الشرطة وأصيب ستة آخرون». وأكد بختيار غول زدران رئيس مجلس ولاية بكتيا هذه المعلومات.

ولم تصدر الحركة المتمردة تعليقاً بعد.

ويأتي تجدد القتال غداة إعلان طالبان قتل 28 عنصراً من الشرطة والقوات شبه العسكرية، في معارك عنيفة بولاية أوروزغان في جنوب أفغانستان.