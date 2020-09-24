أميركا: عقوبات جديدة على إيران

واشنطن (رويترز)

أكد الممثل الأميركي الخاص لإيران وفنزويلا إليوت أبرامز، أمس، فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عدد من الكيانات والمسؤولين الإيرانيين، منهم قاض حكم بالإعدام على المصارع الإيراني نويد أفكاري.

وقال أبرامز، في جلسة بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: «الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة الذين يحرمون شعب إيران من الحرية والعدالة، وستعلن عقوبات على العديد من الكيانات والمسؤولين الإيرانيين، ومنهم القاضي الذي حكم على (نويد أفكاري) بالإعدام».

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، فرض عقوبات على عدة أشخاص وكيانات إيرانية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وكانت الولايات المتحدة فرضت، الأسبوع الجاري، عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين منخرطين في برنامجها النووي والخاص بالأسلحة، لإظهار تصميمها على استئناف جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران.