سرت مقراً للمؤسسات التنفيذية والتشريعية الليبية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

اتفقت الأطراف الليبية بشكل نهائي على اختيار مدينة سرت لتكون مقراً للمؤسسات التشريعية والتنفيذية الليبية، وذلك بعد مشاورات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية بمشاركة ودعم دول داعمة للأمن والاستقرار في ليبيا بينها دول إقليمية ودولية.

وأكدت مصادر ليبية مسؤولة لـ«الاتحاد» أنه تم الاتفاق على أن تكون مدينة سرت مقراً للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوفاق، موضحةً أن جلسات مجلس النواب ستعقد في مجمع قاعات «واقادوقو» في المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن أطراف من المنطقة الغربية طالبت بوجود قوة شرطية موحدة في مدينتي سرت والجفرة، موضحةً أنه تم الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة من أقاليم ليبيا الثلاثة تضم آلاف الجنود تعمل تحت قيادة رئيس المجلس الرئاسي الجديد، لافتةً إلى وجود اتفاق مع أطراف مؤثرة على الأرض في جنوب وشرق وغرب البلاد.

ولفتت المصادر إلى وجود اتفاق بين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لتشكيل لجنة مشتركة بينهما لتنسيق المواقف السياسية والعسكرية خلال الفترة المقبلة، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لحفتر وعقيلة إلى باريس يوم غد السبت.

إلى ذلك، كشف مصدر برلماني عن توجيه المملكة المغربية دعوات إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الحضور التوقيع النهائي حول المناصب السيادية، وذلك بعدما توصل وفدي البرلمان ومجلس الدولة في حوار بوزنيقة إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي هذه المناصب التي تعتبر أهم خلاف بينهما. وكشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، عن أن ممثلي الوفدين جاهزان للتوجه إلى المغرب من أجل استكمال ما أنجز في مدينة بوزنيقة، مؤكداً أنه لم يتم التوصل لموعد محدد بخصوص اللقاء المرتقب في المغرب.

فيما أبدى وفد من المجلس الأعلى للدولة الليبي نيته مغادرة طرابلس اليوم الجمعة للوصول إلى المغرب غداً السبت للمشاركة في التوقيع النهائي.

وقال مصدر ليبي لـ«الاتحاد» إن رئيس مجلس النواب لم يحدد موقفه من التوقيع النهائي على ما تم الاتفاق عليه في مدينة بوزنيقة المغربية من عدمه.

وفي القاهرة، كشف عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية للقبائل الليبية حسن مبروك عن اتصالات تجري لاحتضان مصر مؤتمراً هو الأكبر للقبائل سواءً من جنوب أو شرق أو غرب البلاد، موضحاً أن اللجنة التحضيرية تتشكل في الوقت الحالي للاتفاق على أهداف المؤتمر والعدد المستهدف للحضور.

وأكد مبروك في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن مؤتمر القبائل للمصالحة الوطنية سيعقد خلال الأسابيع المقبلة في القاهرة، موضحاً أن أنصار النظام السابق لديهم مطالب للانخراط بقوة في المؤتمر أبرزها تطبيق العفو العام والإفراج عن كافة المعتقلين داخل السجون في المنطقة الغربية.

وأشار إلى أن المؤتمر المزمع تنظيمه في القاهرة سيتولى عملية قيام المصالحة الوطنية الشاملة بدايةً من كل مدينة وقبيلة ومكون اجتماعي وحتى تشمل كل الليبيين، والعمل على إيقاف خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسام المجتمعي في ليبيا والتشديد على أن ليبيا وطن لكل الليبيين وخاصة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

ولفت مبروك إلى ضرورة العمل من أجل تشكيل كتلة تاريخية لخلق إرادة وطنية تكون قادرة على التفاوض من أجل وحدة ليبيا وسيادتها وانقاذها من المخاطر المحدقة بوجودها ومصيرها.

وكشف مصدر ليبي مطلع عن اجتماعات عقدها خليفة حفتر وعقيلة صالح خلال زيارتهم إلى القاهرة مع وفد دبلوماسي فرنسي للتنسيق والتشاور حول عدد من الملفات أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار، تفعيل العملية السياسية، والتدخلات العسكرية التركية السافرة في الشأن الداخلي للبلاد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن حفتر وصالح أعربا للوفد الفرنسي عن رفضهم الكامل للتدخلات الخارجية، مؤكداً رفض أبناء الشعب الليبي لوجود ميليشيات مسلحة ومرتزقة في البلاد بعد نقل النظام التركي لهم.

وأشار المصدر إلى أن الوفد الدبلوماسي الفرنسي بحث مع قائد الجيش ورئيس مجلس النواب جدول زيارتهم إلى باريس وأبرز الملفات التي سيتم نقاشها خلال الزيارة التي ستحسم عدد من الملفات الخلافية.



بعثة الأمم المتحدة تنفي تداول أسماء مشاركين في حوار جنيف

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، مسؤوليتها عن تداول أسماء مشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، ومن المقرر انعقاده في جنيف خلال الأسابيع المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة جان أبوعلم، في بيان له حول قوائم المشاركين التي يشاع أنه تم تسريبها، مجددًا التأكيد على أن البعثة ليست مسؤولة عن أي معلومات يتم تداولها، بما في ذلك تداول نسخ متعددة بأسماء لمشاركين في منتدى الحوار السياسي القادم، طالما هذه المعلومات أو الأسماء لم تصدر عن البعثة أو تنشر على موقعها أو صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد أبوعلم أن البعثة في طور التحضير لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي في الأسابيع المقبلة، وأنه بمجرد استكمال الترتيبات، ستنشر البعثة جميع التفاصيل المتعلقة بالحوار، بما في ذلك تاريخ ومكان الانعقاد وما يتعلق بالمشاركين، على حد قوله.