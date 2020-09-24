الولايات المتحدة تعلن التزامها بدعم تونس لتأمين حدودها

تونس (وكالات)

أعلن السفير الأميركي في تونس أمس، إن بلاده ملتزمة بدعم تونس لتأمين حدودها وتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية التونسية، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع التونسية.

وقال السفير دونالد بلوم إثر لقائه وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، إن الإدارة الأميركية ملتزمة بتقديم الدعم لتونس في مجالات التكوين والتدريب والمساعدة الفنية بما يساهم في تعزيز بناء القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية.

وقال البرتاجي «الولايات المتحدة الأميركية شريك أساسي متميز في مجال التعاون العسكري في ميادين التكوين والتدريب والاستعلام ودعم التجهيزات». وتابع إن «هناك إمكانية لأن تساهم الولايات المتحدة في إنجاز القسط الثالث لنظام المراقبة المتحركة والثابتة للحدود البحرية والبرية، ليشمل كامل الحدود الجنوبية الشرقية، وهي الحدود المشتركة مع ليبيا».

وعلى مدار السنوات الأخيرة عززت تونس من تحصيناتها على الحدود الشرقية المشتركة مع ليبيا بمد ساتر ترابي وخندق مائي بهدف الحد من أنشطة التهريب ومخاطر تسريب أسلحة.