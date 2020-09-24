السودان: جهود كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أوضح وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين إسماعيل أن الحكومة قامت بجهود جبارة لتعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، من خلال الإصلاح القانوني والعدلي، وإلغاء بعض المواد التي كانت تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، مع إطلاق الحريات العامة وكفالة الحريات الدينية، وغيرها من الخطوات المهمة التي اتخذتها حكومة الفترة الانتقالية.

جاء ذلك في اجتماع المجموعة الأفريقية للمندوبين الدائمين بجنيف أمس، وذلك على هامش أعمال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان.

وأكد الوزير السوداني التزام بلاده بتعزيز تعاونها مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالبلاد الذي افتُتح رسمياً في ديسمبر من العام الماضي بموجب اتفاقية المقر التي وقعتها الحكومة السودانية مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.