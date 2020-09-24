عون يعتمد 100 مليار ليرة لدفع تعويضات متضرري انفجار المرفأ

بيروت (وكالات)

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، مرسوماً يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية يخصص لدفع تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ذلك يأتي استناداً إلى آلية تضعها قيادة الجيش ومحافظة بيروت، واستناداً إلى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية، ويتم الالتزام بها.

يذكر أن هذا الاعتماد فتح بناء على طلب الرئيس عون استناداً إلى مادة من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة مستعجلة، إصدار مرسوم بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة، على ألا تتجاوز هذه الاعتمادات حداً أقصى يحدد في قانون الموازنة. وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي ما خلف أكثر من 170 قتيلاً و6 آلاف مصاب ودماراً هائلاً في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.