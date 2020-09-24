العراق: لجنة لبناء مفاعلات نووية للأغراض البحثية

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة أمس، عن تشكيل لجنة للشروع في ببناء مفاعلات نووية للأغراض البحثية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الهيئة كمال حسين قوله إن «بناء المفاعلات النووية سيسهم في إنتاج النظائر الطبية والمعدات الصيدلانية إضافة إلى تطوير مختلف التطبيقات الزراعية والصناعية كتشعيع البذور والمكافحة البيولوجية للحشرات ومختلف التطبيقات الصناعية الأخرى». وأضاف حسين أن العراق بحاجة لبناء مفاعل نووي للأغراض البحثية بسعة 10 ميكا فضلاً عن إمكانية بناء مستشفى استثماري للطب النووي يكون قريباً من المفاعل، مرجحاً أن يستمر بناء مثل هذا المفاعل نحو 5 سنوات. ولفت إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعي أهمية ملف الطاقة الذرية من خلال طرحه في اجتماعاته الأخيرة مع الجانب الفرنسي وتشكيل لجنة بأمر ديواني للبدء ببناء المفاعلات.

ورأى أن الملف النووي ملف وطني ذو أهمية قصوى وأولوية كبيرة يمكن أن يفيد مستقبل العراق وأجياله القادمة.

وكان الكاظمي قد طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة إلى العراق دعماً فرنسياً في مجال إنشاء المفاعلات النووية.