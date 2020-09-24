ضبط إرهابي في كركوك

بغداد (وكالات)

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس، القبض على إرهابي في قضاء «الدبس» بمحافظة كركوك. وذكر بيان لوزارة الداخلية، أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن «مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية في قرية علو محمود التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك». وكشف البيان أن «الإرهابي كان يعمل على إيصال معلومات أمنية ودعمٍ لوجستيٍّ لعصابات داعش الإرهابية»، مشيراً إلى أن الموقوف اعترف خلال التحقيقات الأولية بانتمائه للعصابات الإجرامية وعمل على دعم عناصر «داعش» بالمعلومات والدعم اللوجستي واشترك بعمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية والمواطنين. وأضاف أنه «تم إيداع التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».