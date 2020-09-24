طلائع الجيش اليمني تدخل أولى مناطق «رحبة» بمأرب

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

سيطر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل ودعم من طيران التحالف العربي، أمس، على أولى مناطق مديرية «رحبة» بمحافظة مأرب، في الوقت الذي تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية حملة اعتقالات بحق سكان المديرية.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» إن «قوات الجيش وقبائل جبل مراد نفذوا عملية التفاف واسعة في جبهة الحدباء أسفرت عن تحرير منطقة الحدباء كاملة والمناطق المحيطة بها من ميليشيات الحوثي وصولاً إلى وادي بقثة بمديرية الرحبة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التقدم لا يزال مستمراً. وأضافت المصادر أن «مرتزقة إيران تكبدوا عشرات القتلى والجرحى بنيران قبائل مراد وضربات جوية نفذها طيران التحالف علاوة على سقوط عدد آخر من عناصرهم أسرى فيما لاذ من تبقى منهم تاركين 5 أطقم وكميات من الأسلحة والذخائر». ونوهت المصادر بضربات جوية نفذتها مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وآليات ومجاميع للمليشيات الحوثية في «رحبة» أسفرت عن تفجير مخزن سلاح وتدمير عدد من الأطقم والمدرعات الحوثية في المناطق المستهدفة.

وعلى وقع خسائرها الميدانية، باشرت ميليشيات الحوثي حملة دهم منازل في مديرية «رحبة» واختطافات بحق السكان. وأكدت مصادر محلية إقدام عشرات من عناصر الميليشيات بمداهمة عدد من منازل أبناء قبيلة «آل حمم» واختطاف عدد من الأهالي واقتيادهم باتجاه «قانية» شمال البيضاء. إلى ذلك، قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي أمس، في كمين محكم نفذته قوات الجيش في مديرية «نهم» محافظة صنعاء. واستدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية في جبل «المضابيع» بجبهة «نجد العتق» وشنت عليها هجوما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري أن ميليشيات الحوثي تكبدت خلال الأيام القليلة الماضية خسائر بشرية كبيرة في صفوفها بنيران الجيش في عدة مواقع بجبهة «نجد العتق»، ولفت إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع الميليشيات وتعزيزاتها في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

في غضون ذلك، قتل 8 عناصر من ميليشيات الحوثي وجرح ما لا يقل عن 12 آخرين، أمس، في اشتباكات عنيفة مع القوات اليمنية المشتركة في محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية لـ«الاتحاد» إن ميليشيات الحوثي شنت هجوماً مزدوجاً على مواقع تابعة للمقاومة المشتركة في شمال وشمال شرق مديرية «حيس»، موضحةً أن المقاومة تمكنت من التصدي للهجوم بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، مؤكدة مقتل 8 مسلحين حوثيين وجرح أكثر من 12 آخرين خلال المواجهات التي أسفرت أيضاً عن إصابة عدد من أفراد القوات المشتركة. وذكر المركز الإعلامي للمقاومة المشتركة، أن القوات كسرت محاولتي تسلل للميليشيات الحوثية في قطاع مدينة حيس بعد اشتباكات أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.