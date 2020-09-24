السعودية تحذر من بقعة نفطية قرب الناقلة «صافر»

الرياض (وكالات)

حذرت المملكة العربية السعودية في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي من بقعة نفطية شوهدت غرب ناقلة النفط «صافر» قبالة الساحل اليمني. ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسالة التي وجهها المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي إلى مجلس الأمن، والتي قال فيها: إن «بقعة نفطية شوهدت على مسافة 50 كيلومتراً إلى الغرب من الناقلة». وقال المعلمي في رسالته إن «خبراء لاحظوا أن أنبوباً متصلاً بالناقلة ربما انفصل عن الدعامات التي تثبته في القاع ويطفو الآن فوق سطح البحر». وأكد المعلمي أن الناقلة «وصلت إلى حالة حرجة، وأن الوضع يشكل تهديداً خطيراً لكل الدول المطلة على البحر الأحمر خاصة اليمن والمملكة». وذكر المعلمي أن «الوضع الخطير يجب ألا يُترك دون معالجته».