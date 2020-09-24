22 ألف مختطف لدى الحوثيين يتعرضون لأبشع تعذيب

عدن (وكالات)

أكدت منظمة «رايتس رادار» الحقوقية، وجود أكثر من 22 ألف معتقل في سجون ومعتقلات ميليشيات الحوثي الإرهابية، تمارس بحقهم أنماطاً متعددة من التعذيب الذي أفضى ببعضهم إلى الموت، مطالبة ذوي الضحايا اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة المسؤولين.

وبحسب شبكة الراصدين الميدانيين للمنظمة فقد 169 مختطفاً حياتهم في سجون الميليشيات خلال الفترة من 2014 وحتى منتصف 2020 نتيجة الإهمال الصحي بعد تعرض أغلبهم لجلسات تعذيب. وطالبت المنظمة في تقريرها المجتمع الدولي والكيانات الحقوقية الدولية، بالتحرك العاجل لوضع حدٍ لأعداد الضحايا المتزايد، الذين يُقتلون داخل سجون الحوثي، دون أي تدخل إنساني لإنقاذ حياتهم.

وحثت المنظمة أهالي وذوي الضحايا على اللجوء إلى الأجهزة القضائية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذا النوع من القتل باعتباره جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.