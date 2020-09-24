السودان يقترب من تسوية ملف التعويضات مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية السوداني، اليوم الخميس، أن بلاده باتت "قريبة جداً" من توقيع اتفاق حول تعويض عائلات الضحايا الأميركيين الذين سقطوا في الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة في أفريقيا العام 1998.

وخلال وجوده في جنيف للقاء المفوضين الساميين للأمم المتحدة المكلفين بشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان، قال عمر قمر الدين إسماعيل للصحافيين "اقتربنا جداً من توقيع هذا الاتفاق واستكماله".

وأضاف "كسودانيين، نعتقد أنه كلما أسرعنا القيام بذلك، سيكون أفضل، حتى نمر إلى شيء آخر". لكنه أشار إلى عدم علمه بوجود موعد أقصى وضعه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وشرح الوزير السوداني أنه مع هذا الاتفاق، سيتيسر على السودان أن يقول للولايات المتحدة "فلننه هذه القضية إلى الأبد، اسحبونا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ولنمض قدماً".

ويعود هذا التصنيف الأميركي للسودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى العام 1993.

واستأنفت الولايات المتحدة علاقتها مع الخرطوم في أيام الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ثم انخرط الطرفان في حوار لسحب السودان من القائمة السوداء.

وأوضح عمر قمر الدين إسماعيل "علينا الخروج من هذه القائمة".

وتابع "لذلك، ندعو الدول الشقيقة لنا أن تطلب من الولايات المتحدة سحب السودان من القائمة".

من جهته، ينخرط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن في سباق مع الزمن لحل خلافات بلده مع السودان.