إسبانيا تسجل 10650 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، تسجيل 10 آلاف و650 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بهذه الزيادة اليومية الكبيرة، يبلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 704 آلاف و209.

ووصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس، إلى 31 ألفا و118 وفاة، أي بزيادة 84 وفاة عن حصيلة أمس الأربعاء. وتقارب الوفيات اليومية الآن أعلى معدلاتها منذ مايو، لكنها لا تزال أقل من حصيلة الوفيات القياسية التي سجلت أواخر مارس والتي قاربت 900 وفاة.

وأعادت إسبانيا فرض إجراءات وقيود جديدة خاصة في بعض أحياء العاصمة مدريد التي باتت بؤرة كبيرة للوباء.

وقالت تقارير: إن هذه الزيادة الكبيرة في الحالات المسجلة في مدريد ستدفع حكومة مدريد الإقليمية «بشكل عاجل» إلى طلب إرسال جنود ورجال شرطة وأطباء إضافيين.

وستستعين سلطات مدريد بأفراد الجيش في أغراض لوجستية، كما أن هناك حاجة لقوات شرطة إضافية لفرض القيود. أما الأطباء، فهم مطلوبون لتوفير الرعاية الطبية، بحسب مقطع فيديو بثته الحكومة المحلية أمس الأربعاء.

وقال الزعيم المحلي إجناسيو أجوادا إن الطلب الرسمي سيأتي اليوم الخميس.

وأعلنت الزعيمة الإقليمية إيزابيل دياز أيوسو عن فرض مزيد من القيود في العاصمة الإسبانية يوم الجمعة، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق المحلية السارية في 37 حيا بالمدينة، وأيضا المزيد من القيود في المجتمعات القريبة من العاصمة.

ويعتقد الخبراء أن القيود الحالية، المفروضة على 850 ألف شخص، لا تجدي، حيث لا يزال بإمكان الناس مغادرة منطقتهم للعمل أو المدرسة أو الارتباطات الأخرى باستخدام وسائل النقل العام المزدحمة.

وقالت أيوسو إنها لن تنفذ إغلاقا تاما لسكان مدريد البالغ عددهم 6,6 مليون نسمة إلا كملاذ أخير.

يذكر أن إسبانيا هي الأكثر تضررا من الوباء بين دول أوروبا الغربية.