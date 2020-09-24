قوات أمن أفغانية تقتل 65 عنصراً من طالبان في اشتباكات

أعلن مسؤولون، اليوم الخميس، أن قوات الأمن الأفغانية قتلت 65 عنصراً من حركة طالبان خلال معركة عنيفة في شرق أفغانستان، فيما يتواصل القتال بين الطرفين.

وتجدد العنف في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بعد أن اقتحمت حركة طالبان مقر قيادة عسكرية في منطقة «وازي خوا» بولاية بكتيا.

وصرّح شاه محمد عريان، المتحدث باسم شرطة باكتيا أنّ «القتال استمر عدة ساعات. وفي هجوم انتقامي للقوات الأفغانية، تكبدت طالبان خسائر فادحة».

وأضاف «في الاشتباك، قتل 65 من مقاتلي طالبان، وأصيب 35 آخرون. ولسوء الحظ، استشهد ثلاثة من رجال الشرطة وأصيب ستة آخرون».

وأكد بختيار غول زدران رئيس مجلس ولاية بكتيا هذه المعلومات.

يأتي تجدد القتال غداة إعلان طالبان قتل 28 عنصراً من الشرطة والقوات شبه العسكرية في معارك عنيفة في ولاية أوروزغان في جنوب أفغانستان.