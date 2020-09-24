جمهوريون بارزون يعدون بـ«انتقال مرن» للسلطة في البيت الأبيض

انضم زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ميتش ماكونيل، اليوم الخميس، إلى أعضاء جمهوريين آخرين في الكونجرس للدفاع عن نظام الحكم الدستوري.

ووعد ماكونيل بـ«انتقال مرن» للسلطة عقب الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وغرّد ماكونيل، القريب من الرئيس دونالد ترامب، بأنّ «الفائز في انتخابات 3 نوفمبر سينصّب في 20 يناير». وشدد على أنّه «سيكون هناك انتقال مرن كما هي الحال كل أربع سنوات منذ 1792»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الثانية في التاريخ الأميركي.

وبدت هذه التصريحات وكأنها رد على ترامب الذي رفض التعهد بانقال مرن في حال فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأيد العديد من أعضاء الكونجرس الآخرين بقوة انتقالاً سلمياً للسلطة بعد تعليقات الرئيس الجمهوري يوم الأربعاء.

وكتبت النائبة ليز تشيني، التي تقود الجمهوريين في مجلس النواب، على «تويتر» قائلة «التداول السلمي للسلطة منصوص عليه في دستورنا وأساسي لبقاء جمهوريتنا. يؤدي زعماء أميركا اليمين ويقسمون على احترام الدستور. سنلتزم بهذا القسم».