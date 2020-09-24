فلسطين تسجل 713 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، تسجيل 5 وفيات و713 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، و920 حالة تعافٍ في جميع المحافظات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 73.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 25.4%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.