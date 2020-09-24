أحد أكبر مستشاري ترامب السابقين يعلن تأييد بايدن

بعدما كان يوماً أحد أكبر مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب العسكريين، انضم الجنرال المتقاعد بول سيلفا إلى مجموعة كبيرة من قادة وزارة الدفاع (البنتاجون) السابقين في إعلانهم تأييد المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر الرئاسية.

ويظهر اسم سيلفا، الذي كان نائب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة حتى يوليو 2019، على قائمة تضم 489 من خبراء الأمن القومي، بينهم قادة عسكريون ومسؤولون بالبيت الأبيض وسفراء سابقون، وقعوا على خطاب يصدر اليوم الخميس، يعلنون فيه أن ترامب «ليس نداً للمسؤوليات الجسيمة لمنصبه».

يقول الخطاب، وعنوانه «قادة الأمن القومي من أجل بايدن»: إن «بفضل سلوك (ترامب) المتعالي وإخفاقاته، لم يعد حلفاؤنا يثقون فينا أو يحترموننا، ولم يعد أعداؤنا يخشوننا».

ولم يتسن على الفور، الاتصال بسيلفا للحصول على تعليق.



