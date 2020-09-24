السعودية تسجل 498 إصابة جديدة بـ«كورونا» و30 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4599 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 498 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 331 ألفاً و857حالة.

ولفتت إلى تسجيل 1007 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 314 ألفاً و793 شخصاً.