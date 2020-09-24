فرض إغلاق شامل في إسرائيل عقب تسجيل 11 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون «كورونا» فرض إغلاق شامل ومشدد لمدة أسبوعين، ابتداء من الساعة الثانية بالتوقيت المحلي غداً الجمعة، لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتشمل القيود الجديدة إغلاق الأعمال التجارية والأسواق غير الأساسية، كما تشمل تحديد عدد المشاركين في مظاهرات أو صلوات بالأماكن المفتوحة بـ20 شخصاً، على أن تكون التجمعات على بعد كيلومتر فقط من منازلهم.

وسوف تغلق المعابد اليهودية أبوابها، ما عدا يوم عيد الغفران، الذي يبدأ مساء الأحد ويستمر 25 ساعة، حيث سوف يتم السماح للمواطنين بأداء الصلوات وفقاً لقواعد محددة.

وسوف تعمل وسائل النقل العام بصورة محدودة.

وستحظر المنافسات الرياضية، ماعدا المنافسات الدولية الرسمية.

ومن المقرر أن ينتهى العمل بإجراءات الإغلاق المشددة بعد موسم العطلة اليهودية في 11 أكتوبر المقبل.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، مساء أمس، تسجيل 8 وفيات و4031 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 1317 وفاة، وحصيلة الإصابات إلى 203,136 إصابة.

وتشير المعطيات إلى تسجيل نحو 11 ألف إصابة بالفيروس في أقل من 48 ساعة، ما رفع عدد الإصابات النشطة إلى 57,134 إصابة و658 مصاباً، يرقدون في المستشفيات بحالة صحية حرجة، منهم 177 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.



