سلطنة عمان تستأنف رحلات الطيران الدولي أكتوبر المقبل

قررت سلطنة عمان، اليوم الخميس، استئناف الحركة الجوية للرحلات الدولية المجدولة أكتوبر المقبل.

وقال مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة العمانية سيف العبري، في مؤتمر صحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا، إن الفحص المخبري «pcr» سيطبق على جميع القادمين للسلطنة، وسيطبق الحجر الصحي على من تزيد مدة بقائهم على 7 أيام.

وأضاف أن أي قادم للسلطنة يجب عليه أن يقوم بتنزيل برنامج ترصد مع إجراء فحص PCR، مؤكداً أن الحجر الصحي إلزامي على كل شخص قادم للسلطنة لمدة يوم.

وأكد محمد بن ناصر الزعابي رئيس هيئة الطيران العماني، خلال المؤتمر، جاهزية قطاع الطيران للقيام بمهامه وفق الخطط المعتمدة، لافتا إلى أن الهيئة اتخذت تدابير احترازية لحماية المجتمع والعاملين في قطاع الطيران بالسلطنة من فيروس كورونا المستجد.



