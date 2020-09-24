«قلق شديد» على 7 دول أوروبية بشأن «كورونا»

قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن سبع دول أوروبية، من بينها إسبانيا، «تثير قلقاً شديداً»، مع احتمال ارتفاع عدد الوفيات فيها جراء مرض كوفيد-19.

والدول السبع هي، إلى جانب إسبانيا، رومانيا وبلغاريا وكرواتيا والمجر وتشيكيا، فضلا عن مالطا.

وجاء في تقرير جديد لتقييم المخاطر، صادر عن هذه الوكالة الأوروبية المكلفة مراقبة انتشار الأوبئة، أن مجموعة الدول هذه تسجل فيها «نسبة أعلى من الحالات الخطرة، أو تلك التي تستدعي دخول المستشفيات»، مع ارتفاع في مستوى الوفيات «مسجل الآن، أو قد يسجل قريباً».