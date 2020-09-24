الهند تسجل أكثر من 86 ألف إصابة بكورونا خلال24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 86 ألفاً و508 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة خمسة ملايين و732 ألفاً و518 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 1129 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 91 ألفاً و149 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 87 ألفاً و374 حالة شفاء من الفيروس، لتستمر حالات الشفاء في تجاوز الإصابات لليوم السادس على التوالي.