باكستان تسجل 799 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان اليوم الخميس تسجيل 799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 308 آلاف و217 حالة، بحسب ما أوردته صحيفة "نيشن" الأخبارية الباكستانية.

كما سجلت السلطات الباكستانية ثماني حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 6437، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للقيادة والعمليات.

وقد أجرت باكستان حتى الآن ثلاثة ملايين و264 ألفاً و216 اختباراً لفيروس كورونا، منها 42 ألفاً و299 جرت خلال الـ24 ساعة الماضية. وتعافى 294 ألفاً و392 مريضاً بالفيروس في البلاد، بينما لا يزال هناك 548 مريضاً في حالة حرجة.