ألمانيا.. وزيرا الخارجية والاقتصاد في الحجر بسبب "كورونا"

دخل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في حجر صحي بسبب إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا.

وأعلنت الخارجية الألمانية، أن الاختبار الأول الذي خضع إليه ماس للكشف عن الإصابة بالفيروس جاء سلبياً.

وأضافت الوزارة أنه سيُجرى حالياً العمل على معرفة ما إذا كان هناك مزيد من الإصابات، والإجراءات التي سيُجرى اتخاذها حيال ذلك.

ولم يتضح بعد إلى متى سيبقى ماس في الحجر الصحي وإلى أي مدى سيتأثر عمله بذلك.

ونشر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير تغريدة في وقت متأخر من يوم الأربعاء قال فيها إنه دخل أيضاً في العزل الذاتي في المنزل كإجراء احترازي.

وقال ألتماير: "علمت بعد ظهر اليوم أن أحد موظفي وزير بالاتحاد الأوروبي في اجتماع لوزراء التجارة بالاتحاد في برلين قد تأكدت إصابته بفيروس كورونا. لقد كانت نتيجة اختباري سلبية يوم الجمعة وأنا بصحة جيدة".

يشار إلى أن ماس وألتماير ليسا أول عضوين بالحكومة يدخلان في العزل الذاتي بسبب الخوف من كورونا.

وكانت المستشارة أنجيلا ميركل دخلت في حجر صحي لمدة أسبوعين في مارس الماضي بسبب مخالطتها لطبيب مصاب بكورونا. وباشرت ميركل عملها من المنزل خلال الحجر.