لبنان يسجل 940 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان إلى 31792 إصابة بعد تسجيل 940 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 328.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا" تسجيل 940 إصابة كورونا جديدة بينها 923 من بين المقيمين و17 من بين الوافدين اللبنانيين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 31792 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 13 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى328 منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 126 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 13527.