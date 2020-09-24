مصر تسجل 121 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 وفاة، مقارنة مع 113 إصابة و19 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأربعاء، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و5822 حالة وفاة.