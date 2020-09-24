ترامب يمتنع عن التعهد بانتقال سلمي للسلطة إن خسر الانتخابات

امتنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر انتخابات الثالث من نوفمبر أمام منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وقال ترامب، الجمهوري، للصحفيين في البيت الأبيض رداً على سؤال عما إذا كان سيلتزم بانتقال سلمي للسلطة "سنرى ما سيحدث".

وسعى الرئيس مراراً للتشكيك في شرعية الانتخابات بسبب مخاوفه بشأن التصويت عبر البريد الذي شجع عليه الديموقراطيون خلال جائحة فيروس كورونا.