إصابة شرطيين بالرصاص خلال احتجاجات في مدينة لويفيل الأميركية

أعلنت شرطة لويفيل إصابة اثنين من عناصرها بالرصاص واعتقال مشتبه به خلال احتجاجات شهدتها مساء الأربعاء المدينة الواقعة في ولاية كنتاكي الأميركية ضد قرار النيابة العامة محاكمة شرطي واحد فقط بقضية مقتل المواطنة بريونا تايلور ذات الأصول الأفريقية في مارس.

وقال قائد الشرطة بالإنابة روبرت شرويدر إنّ "عنصرين من الشرطة أصيبا الرصاص، وهما يتلقّيان العلاج في المستشفى الجامعي"، مطمئناً إلى أنّ حالتهما مستقرّة وحياتهما لم تعد في خطر.