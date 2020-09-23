منظمة العمل الدولية: الوباء كبّد عمال العالم 3.5 تريليون دولار

جنيف (أ ف ب)

يرخي فيروس كورونا المستجد بثقله على الوظائف بشكل أكبر مما كان يُخشى في السابق، حسبما أعلنت الأمم المتحدة أمس، مع خسارة مئات الملايين من الوظائف، فيما يرزح العمال تحت وطأة تراجع «هائل» في مداخيلهم.

وتوصلت دراسة حديثة لمنظمة العمل الدولية إلى أنه، في منتصف العام، سجلت ساعات العمل على مستوى العالم تراجعا بنسبة 17.3 في المئة، مقارنة بديسمبر الماضي، أي ما يوازي نحو 500 مليون وظيفة بدوام كامل.

ويفوق ذلك الرقم بنحو 100 مليون وظيفة توقعات منظمة العمل الدولية في يونيو بانخفاض ساعات العمل بنسبة 14 في المئة بنهاية فترة الثلاثة أشهر الثانية في العام.

وقال مدير المنظمة غاي رايدر للصحافيين في مؤتمر بتقنية الفيديو: «إن التداعيات كانت كارثية»، مشيراً إلى أن دخل اليد العاملة على مستوى العالم تراجع بنسبة 10.7 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مقارنة بنفس الفترة في 2019.

ويمثل ذلك انخفاضاً بمقدار 3.5 تريليون دولار، أو ما نسبته 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفق المنظمة.

وإضافة إلى التحديات الصحية وإجراءات الإغلاق والقيود على التنقل والسفر وتدابير أخرى اتخذت للحد من تفشي الفيروس، كانت تداعياته مدمرة على الوظائف والمداخيل في أنحاء العالم.

وحذرت منظمة العمل الدولية أيضاً من أن توقعات الثلاثة أشهر الأخيرة من 2020 «ساءت بشكل ملحوظ» منذ تقريرها الأخير في يونيو.

وكانت المنظمة توقعت سابقاً انخفاض ساعات العمل على مستوى العالم بنسبة 4.9 في المئة في فترة الثلاثة أشهر الأخيرة مقارنة بالعام السابق، لكنها قالت: «إنها تتوقع الآن انخفاضا بنسبة 8.6 في المئة أي ما يوازي 245 مليون وظيفة بدوام كامل».

وأوضحت بأن العمال في الدول النامية والناشئة، وخصوصا أولئك العاملين في وظائف غير رسمية، تضرروا بشكل أكبر مقارنة بأزمات أخرى.

وأشارت المنظمة إلى أنه في ما تم تخفيف جزء كبير من تدابير الإغلاق الأكثر صرامة لأماكن العمل، فإن 94 في المئة من العمال على مستوى العالم يتواجدون في دول ما تزال تطبق قيوداً ما في أماكن العمل.