«جونسون آند جونسون» تبدأ تجارب «لقاح من جرعة واحدة»

واشنطن (وكالات)

بدأت شركة جونسون آند جونسون الأميركية في إعطاء جرعات لما يصل إلى 60 ألف متطوع في تجارب تهدف للتوصل إلى لقاح لـ«كوفيد- 19»، وهو ما يمثل أول تجربة أميركية كبيرة لعملية تلقيح قد تنجح بعد جرعة واحدة فقط.

وأصبحت «جونسون أند جونسون» رابع شركة مصنعة للقاحات كورونا تنتقل إلى المرحلة النهائية من التجارب البشرية في الولايات المتحدة، وإذا استمر عدد الذين يجري تسجيلهم كما هو متوقع، يمكن للتجربة أن تسفر عن نتائج بحلول نهاية العام، وهو ما يسمح للشركة بالحصول على تصريح طارئ في وقت مبكر من العام المقبل، إذا حدث ذلك، وأثبتت فعاليتها، وفقاً لرئيس الشؤون العلمية بول ستوفلز.

وقال ستوفلز: «يمكن أن يكون تقديم جرعة واحدة وسيلة فعالة للغاية في مكافحة الجائحة، لأن تأثيرها يكون أسرع».

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2.3 في المئة في نيويورك.

وقال ستوفلز: «إن قرار البدء في المرحلة النهائية من التجربة استند إلى بيانات من تجارب بشرية سابقة أظهرت أن جرعة واحدة كانت آمنة وحفزت استجابة مناعية قوية».