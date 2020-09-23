مصر: مقتل 4 إرهابيين محكومين بالإعدام أثناء هروبهم من السجن

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلن الأمن المصري مقتل 4 من المدانين والمحكوم عليهم بالإعدام خلال محاولتهم الهرب من سجن طرة جنوب القاهرة، أمس، فيما استشهد 3 من أفراد الشرطة، خلال تصديهم لمحاولة الهروب.

وأشار الأمن المصري إلى أن المدانين الأربعة الذين حاولوا الهرب، والمحكوم عليهم بالإعدام، هم عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وقالت مصادر أمنية لـ«الاتحاد» إن الإرهابيين الأربعة من أخطر القيادات الإرهابية في مصر بعد الإرهابي هشام عشماوي الذي تم إعدامه، لافتاً إلى أن أحكام الإعدام الصادرة بحقهم نهائية، ولفت إلى أن ‏ثلاثة من المحكوم عليهم بالإعدام وحاولوا الهروب من سجن طرة تابعون لكتائب «أنصار الشريعة» أما الرابع فهو تابع لتنظيم «داعش» والذي تورط في ذبح الطبيب ثروت جورجي داخل عيادته.